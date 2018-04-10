В Волгограде доцента университета оштрафовали на 300 тысяч за 52 взятки

Областной суд оставил в силе приговор доценту факультета сервиса и туризма Волгоградского аграрного университета Олегу Минееву, получившему от студентов 52 взятки за зачеты по правоведению, гражданскому праву и основам права. Признанный виновным в мелком взяточничестве, он приговорен к штрафу в 300 тысяч рублей в пользу государства.

— Суд установил, что доцент кафедры «Философии, политологии и права» факультета сервиса и туризма Волгоградского аграрного университета Олег Минеев говорил старостам групп, что у студентов есть возможность получить зачеты по «Правоведению», «Основам права» и «Гражданскому праву» без проверки знаний, а лишь перечислив ему деньги на карту — сообщили V1.ru в Волгоградском областном суде. — Таким способом Олег Минеев лично или через посредников получил от студентов первого, второго и четвертого курса вуза 52 взятки размером до десяти тысяч рублей каждая. После перечисления ему денег доцент вносил в зачетные книжки студентов и ведомости заведомо ложные сведения о сдаче зачета.

Советский районный суд Волгограда признал доцента виновным в 52 эпизодах мелкого взяточничества, и четырех эпизодах служебного подлога, за что наказал штрафом в доход государства в размере 300000 рублей.