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В Волгограде доцента университета оштрафовали на 300 тысяч за 52 взятки
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В Волгограде доцента университета оштрафовали на 300 тысяч за 52 взятки 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Областной суд оставил в силе приговор доценту факультета сервиса и туризма Волгоградского аграрного университета Олегу Минееву, получившему от студентов 52 взятки за зачеты по правоведению, гражданскому праву и основам права. Признанный виновным в мелком взяточничестве, он приговорен к штрафу в 300 тысяч рублей в пользу государства.
— Суд установил, что доцент кафедры «Философии, политологии и права» факультета сервиса и туризма Волгоградского аграрного университета Олег Минеев говорил старостам групп, что у студентов есть возможность получить зачеты по «Правоведению», «Основам права» и «Гражданскому праву» без проверки знаний, а лишь перечислив ему деньги на карту — сообщили V1.ru в Волгоградском областном суде. — Таким способом Олег Минеев лично или через посредников получил от студентов первого, второго и четвертого курса вуза 52 взятки размером до десяти тысяч рублей каждая. После перечисления ему денег доцент вносил в зачетные книжки студентов и ведомости заведомо ложные сведения о сдаче зачета.
Советский районный суд Волгограда признал доцента виновным в 52 эпизодах мелкого взяточничества, и четырех эпизодах служебного подлога, за что наказал штрафом в доход государства в размере 300000 рублей.
С приговором районного суда не согласилась как прокуратура, просившая направить дело на новое рассмотрение, так и осужденный доцент, просивший его оправдать. Рассмотревший апелляцию Волгоградский областной суд оставил приговор без изменения.
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