Ставки по банковским вкладам упали до рекордных значений

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ , привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, продолжает бить рекорды умеренности. По итогам третьей декады марта она снизилась до исторически самого небольшого показателя — 6,53% после 6,66% во второй декаде, говорится в материалах Банка России . Их публикует РИА Новости

Ранее в первой декаде марта был зафиксирован прежний рекордно низкий показатель за все время расчета ставки, который ведется с 2009 года, 6,66%. Во второй декаде средняя ставка осталась на том же уровне. До этого самая низкая ставка была зафиксирована во второй и третьей декадах февраля этого года — 6,91%.