Ставки по банковским вкладам упали до рекордных значений 

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, продолжает бить рекорды умеренности. По итогам третьей декады марта она снизилась до исторически самого небольшого показателя — 6,53% после 6,66% во второй декаде, говорится в материалах Банка России. Их публикует РИА Новости.
Ранее в первой декаде марта был зафиксирован прежний рекордно низкий показатель за все время расчета ставки, который ведется с 2009 года, 6,66%. Во второй декаде средняя ставка осталась на том же уровне. До этого самая низкая ставка была зафиксирована во второй и третьей декадах февраля этого года — 6,91%.
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России с конца ноября рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. Ранее порог составлял 3,5 процентного пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.