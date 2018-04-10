«В вашем возрасте это смешно»: Ольга Орлова в пикантном купальнике стала искусительницей

В свои 40 лет телеведущая шоу «Дом-2» Ольга Орлова может похвастаться отличной фигурой, а потому без стеснения демонстрирует свои формы на просторах интернета. Однако поклонники считают, что есть предел допустимого поведения, а потому в пух и прах раскритиковали миниатюрный купальник и вызывающую позу телеведущей.

Фанаты, искренне переживающие за экс-солистку группы «Блестящие» Ольгу Орлову, отмечают, что чем дольше звезда ведет телепроект «Дом-2», тем меньше скромности в ней остается. Публика покорно наблюдает за тем, как одежды на теледиве становится все меньше, а каждый новым снимок откровеннее предыдущего. Впрочем, Ольга действительно может похвастаться завидными формами, которые не стыдно и показать. Однако последний снимок, на котором артистка позирует полуобнаженной в провокационной позе, возмутил даже самых преданных поклонников.

Сейчас Орлова наслаждается жарким солнцем, и, как и полагается, делится с подписчиками снимками в купальниках. Застыв в весьма пикантной позе на коленях посреди зеленой лужайки, Ольга продемонстрировала черный купальник с глубоким декольте, который открывал больше, чем скрывал. Возмущённые пользователи сети признали купальник Орловой слишком открытым для ее возраста, а позу артистки — чересчур вульгарной, и потому гневно обратились к ней, призывая прекратить подражать современных тенденциям молодых выставлять себя напоказ.

«Ольга, это слишком, публикуйте менее откровенные кадры!» «Ольга, это ужасный наряд! Вы в нем совсем не смотритесь! Очень вульгарно и не по возрасту!» «Настоящий „Дом-2“, что еще сказать» «Неожиданно… Вульгарно… Неприятно удивила Оля» «Ольга, это перебор!» «В вашем возрасте это смешно и отвратительно. Такие купальники и позы, кого вы пытаетесь впечатлить?» «А почему в купальнике? Надо было сразу голышом» «Ну все и Орлова пошла раздеваться» «Я в шоке, уже не знаете, как привлечь к себе внимание»