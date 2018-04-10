В Самарской области будет создана первая в РФ группа постоянного взаимодействия кадрового резерва и «Лидеров России» 

В официальном твиттер-аккаунте Всероссийского конкурса управленцев сообщили о планах по созданию проекта постоянного взаимодействия кадрового резерва и «Лидеров России». Дан старт формированию единой экосистемы будущих управленцев. По словам замминистра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Дмитрия Горбунова, первоочередной задачей стоит создание экогруппы, которая будет включать в себя использование компетенций пассионариев (людей, которые уже имеют успехи в управленческой сфере и действуют из желания совершенствовать мир) в действующих процессах. «Это не значит, что мы берем их на работу. Это значит, что мы хотим с ними сотрудничать как-то. И второе — нужно пересмотреть программы — как развития, так и перестановку кадрового резерва». Следует отметить, что в Самарской области подобная группа будет дебютной — задачи такого рода еще нигде в стране не реализовывали.
Фото: ТРК «Губерния»