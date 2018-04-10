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Госдума приняла закон о порядке списания долгов по неустойкам при госзакупках
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Госдума приняла закон о порядке списания долгов по неустойкам при госзакупках 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон о порядке списания сумм неустоек (штрафов, пеней) заказчиками при госзакупках.
Документ предусматривает, что суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленные поставщику, подрядчику, исполнителю за неисполнение или ненадлежащее исполнение в 2015 и 2016 годах обязательств, предусмотренных контрактом, но не списанных заказчиком, подлежат списанию в случаях и в порядке, определенных правительством РФ.
Принятие закона позволит снизить финансовую нагрузку на поставщиков, в том числе на субъекты малого и среднего предпринимательства, говорится в пояснительной записке к документу.
В конце 2014 года была принята норма, позволяющая заказчику предоставлять поставщику отсрочку уплаты неустоек за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также осуществлять списание начисленных сумм таких неустоек. Изначально действие этой нормы распространялось только на 2015 год, но впоследствии было продлено и на 2016 год как антикризисная мера. Вместе с тем в ходе проведенного Счетной палатой анализа было установлено, что принятую норму применили далеко не все главные распорядители бюджетных средств, у которых задолженность поставщика по начисленным неустойкам отражена в бюджетном учете.
"Максимальные суммы отсрочек по уплате начисленных неустоек были предоставлены МВД России (75,5 млн рублей) и Минздравом России (30,3 млн рублей). Максимальные суммы списанной неустойки приходились на Минприроды России (81,8 млн рублей), Росавтодор (47,8 млн рублей) и ФТС России (36,9 млн рублей). При этом общий объем предоставленных отсрочек и произведенных списаний составил менее 1% от общей суммы неуплаченных неустоек, а 12 главных распорядителей бюджетных средств, в том числе Минпромторг, Роскосмос, Росморречфлот списание и отсрочку уплаты задолженности в 2016 году вообще не осуществляли", — такие данные привел ранее первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев ("Единая Россия").
В законе речь идет о задолженности, сложившейся только в 2015 и 2016 годах по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме в течение двух указанных лет, что позволит заказчикам довести до логического завершения этот вид антикризисных мер.
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