Госдума приняла закон о порядке списания долгов по неустойкам при госзакупках

Документ предусматривает, что суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленные поставщику, подрядчику, исполнителю за неисполнение или ненадлежащее исполнение в 2015 и 2016 годах обязательств, предусмотренных контрактом, но не списанных заказчиком, подлежат списанию в случаях и в порядке, определенных правительством РФ.

Принятие закона позволит снизить финансовую нагрузку на поставщиков, в том числе на субъекты малого и среднего предпринимательства, говорится в пояснительной записке к документу.

В конце 2014 года была принята норма, позволяющая заказчику предоставлять поставщику отсрочку уплаты неустоек за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также осуществлять списание начисленных сумм таких неустоек. Изначально действие этой нормы распространялось только на 2015 год, но впоследствии было продлено и на 2016 год как антикризисная мера. Вместе с тем в ходе проведенного Счетной палатой анализа было установлено, что принятую норму применили далеко не все главные распорядители бюджетных средств, у которых задолженность поставщика по начисленным неустойкам отражена в бюджетном учете.

В законе речь идет о задолженности, сложившейся только в 2015 и 2016 годах по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме в течение двух указанных лет, что позволит заказчикам довести до логического завершения этот вид антикризисных мер.