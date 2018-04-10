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Госдума приняла закон об усилении контроля за эксплуатацией лифтов
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Госдума приняла закон об усилении контроля за эксплуатацией лифтов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон, усиливающий контроль за эксплуатацией лифтов и эскалаторов. Закон вступит в силу с 1 сентября 2018 г.
Закон обязывает организации, осуществляющие эксплуатацию (обслуживание и ремонт) лифтов, подъемных платформ для инвалидов и пассажирских конвейеров, эскалаторов (кроме эскалаторов в метрополитене) информировать о начале своей деятельности Ростехнадзор в течение шести месяцев после вступления документа в силу.
В настоящее время организации, занимающиеся подобной деятельностью, не обязаны предоставлять уведомления в Ростехнадзор.
"Несчастные случаи, связанные с эксплуатацией опасных объектов, в том числе приведшие к гибели людей, зачастую объясняются отсутствием контроля за деятельностью по их эксплуатации. Установление уведомительного порядка начала деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные объекты, позволит учитывать такие организации при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", — отмечается в пояснительной записке к документу.
По данным Ростехнадзора, в настоящее время число таких организаций составляет около 1000. Принятие закона должно повысить уровень безопасности при эксплуатации опасных объектов.
Предлагаемый механизм позволит решить вопрос контроля за организациями, эксплуатирующими опасные объекты, без существенной нагрузки на должностных лиц надзорных органов, говорится в пояснительной записке к документу.
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