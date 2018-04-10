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За убитого током любителя селфи ответил мастер ДРСУ
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За убитого током любителя селфи ответил мастер ДРСУ 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
По данным следствия, около 22 часов 16 июня 2017 года 17-летний юноша в сопровождении двух 17-летних девушек пришли на неогороженную территорию Чановского дорожно-ремонтного строительного управления. Подросток увидел насыпь щебня, на высоте двух метров от которой проходила высоковольтная линия электропередач.
Задумав сделать селфи, молодой человек залез на щебень и коснулся провода. Опрометчивый поступок привел к тяжелейшей электротравме. Несмотря на оказанную врачами медицинскую помощь, через несколько часов юноша скончался.
Выяснилось, что преступную небрежность проявил мастер ДРСУ, поручив машинисту экскаватора собрать щебень в штабель в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства. Согласно правилам безопасности, в подобных местах запрещается складировать любые материалы.
В отношении 37-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). «Приговором Чановского районного суда Евгению К. назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы», — рассказал представитель Следственного управления СК по региону Дмитрий Чечулин.
В мае прошлого года смертельный разряд электричества получил рыбак на притоке Оби. Парень рыбачил под линией ЛЭП и задел удилищем провода. Смерть наступила практически мгновенно.
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