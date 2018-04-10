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Объявлен конкурсный набор в Открытую молодежную администрацию Ненецкого автономного округа
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Объявлен конкурсный набор в Открытую молодежную администрацию Ненецкого автономного округа 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 10 апреля. Прием заявок от кандидатов, желающих участвовать в конкурсном отборе в Открытую молодежную администрацию Ненецкого автономного округа, стартовал во вторник. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа.
"10 апреля, стартовал прием заявлений на участие в конкурсном отборе в состав Открытой молодежной администрации НАО. Прием документов продлится до 20 апреля включительно. В состав молодежного совещательного органа могут войти совершеннолетние молодые жители Ненецкого округа в возрасте до 30 лет", — говорится в сообщении.
В молодежную администрацию округа по итогам конкурсного отбора войдет 18 человек. Желающим предстоит пройти тестирование в различных областях знаний и собеседование.
Постановление о создании молодежной администрации НАО было подписано в ноябре 2017 года. По словам врио губернатора округа Александра Цыбульского, структура создается с целью поддержки талантливой молодежи и вовлечения ее в процессы принятия решений, касающихся судьбы НАО.
Молодежная администрация будет являться совещательным органом при губернаторе, основными направлениями ее деятельности станут участие в формировании концепции социально-экономического развития НАО, внесение предложений по совершенствованию госуправления, участие в рассмотрении проектов нормативных правовых актов, разработка предложений по совершенствованию законодательства округа, оказание помощи в реализации программ, касающихся молодежной политики.
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