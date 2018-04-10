Ещё
Центр занятости Орехово‑Зуева проведет ярмарку вакансий 19 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центр занятости Орехово‑Зуева проведет ярмарку вакансий 19 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В центре занятости населения Орехово-Зуева 19 апреля состоится ярмарка вакансий, в мероприятии смогут принять участие все желающие, сообщатся на официальном сайте муниципалитета.
«Ярмарка вакансий рабочих мест для всех категорий граждан состоится в Орехово-Зуевском центре занятости населения 19 апреля с 10:30 до 12:00 по адресу: улица Мадонская, дом №28, корпус 4», — говорится в сообщении.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, в мероприятии планируется участие предприятий и организаций городских округов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево. Также на ярмарке будут работать специалисты из центров занятости Московской области. Приглашаются все желающие.
РИАМО: последние новости
Порядка 1 млн человек могут выйти на общеобластной субботник в Подмосковье Обменники в Московском регионе не столкнулись с наплывом желающих поменять рубли Завод по переработке органики в Волоколамске начнут строить в ближайшие две недели
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков215
МиГ-31 превратили в крылатую ракету74
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148103
Познер ответил на вопрос о совете Путину31
Рубль продолжил резкое падение359
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
01:09
Взлет НЛО из Зоны 51 попал на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение