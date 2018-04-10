Центр занятости Орехово‑Зуева проведет ярмарку вакансий 19 апреля 

В центре занятости населения Орехово-Зуева 19 апреля состоится ярмарка вакансий, в мероприятии смогут принять участие все желающие, сообщатся на официальном сайте муниципалитета.
«Ярмарка вакансий рабочих мест для всех категорий граждан состоится в Орехово-Зуевском центре занятости населения 19 апреля с 10:30 до 12:00 по адресу: улица Мадонская, дом №28, корпус 4», — говорится в сообщении.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, в мероприятии планируется участие предприятий и организаций городских округов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево. Также на ярмарке будут работать специалисты из центров занятости Московской области. Приглашаются все желающие.