За правонарушениями судей и их семей будут следить строже

В том числе необходимо строже отслеживать правонарушения самих судей и их родственников. Такие заявления прозвучали на проходящем в Москве семинаре-совещании председателей региональных советов судей.

Закон предъявляет к судьям высокие требования. Фактически в течение всей службы и даже после нее человек в мантии остается под особым контролем. В прошлом году региональные советы судей по поручению Совета судей Российской Федерации провели проверки в отношении 224 судей и их помощников, претендовавших на повышение, но получившим отказ.

"По результатам проверок материалы в отношении 22 лиц направлены в квалификационные коллегии судей с представлениями о привлечении их к дисциплинарной ответственности", — рассказал Виктор Момотов.

Чаще всего судьям отказывали в повышении из-за того, что они не сообщили о нарушениях родственников

Поясним: остальные, получается, не наказаны. Но и повышения не получили. По данным Совета судей, чаще всего нарушения касаются недостоверных сведений о доходах и имуществе, а также умолчания о привлечении самого судьи или (что случается чаще) его близких родственников к уголовной и административной ответственности.

"В основном эти нарушения не являются результатом злого умысла, а вытекают из недостаточно ответственного и добросовестного отношения судьи к тем обязанностям, которые возложены на него законодательством о статусе судей", — сказал глава Совета судей.

Например, у одного из кандидатов на повышение отец оказался хроническим лихачом: 93 раза привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. А 44 судьи, претендовавших на повышение или переназначение, были наказаны за несвоевременное или неполное представление информации о привлечении своем или своих родственников к уголовной или административной ответственности.

Получали судьи отказ и из-за неточностей в декларациях. Например, в одном из регионов судья не указала 87,5 тысячи рублей в доходах несовершеннолетнего сына. Деньги получены от продажи доли несовершеннолетнего ребенка. Для обычного человека не страшная ошибка, но для судьи — это удар по карьере.

"Допущенные нарушения не относятся к числу трудно выявляемых, — заметил Момотов. — При должном уровне контроля как со стороны самого судьи, так и со стороны органов судейского сообщества этих нарушений можно избежать, и судебная система не будет лишаться высококвалифицированных кадров. В связи с этим я считаю необходимым провести дополнительную работу и с судьями, и с органами судейского сообщества с тем, чтобы максимально внимательно относиться к заполнению деклараций, а также к сведениям о привлечении судьи и его родственников к ответственности".

По его словам, у органов судейского сообщества есть достаточный ресурс для надлежащей проверки этих сведений. Кроме того, соответствующие комиссии по проверке достоверности деклараций судей сформированы во всех судах.

Многие эксперты настаивают также на формировании единой практики наказания судей за нарушения антикоррупционных правил, в том числе связанных с конфликтом интересов. Сегодня в схожих ситуациях в одном регионе судью могут наказать, в другом вообще не увидеть никакого нарушения.

Но семья судьи вообще тонкий вопрос, и здесь, не исключено, нужны дополнительные разъяснения. Ведь судьи не одиноки, и у родных и близких есть своя жизнь. Что если родственник судьи служит в полиции или прокуратуре ? Необходимы единые критерии и подходы.

Например, в прошлом году, в отношении 15 судей, имеющих родственников в полиции, поднимался вопрос о конфликте интересов. В 11 случаях комиссии признали нарушение закона и кодекса судейской этики, а в 4 регионах нарушения не усмотрели.