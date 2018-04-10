Российские судьи пресекли в 2017 году нелегальный вывод за рубеж более 50 млрд рублей

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Российские судьи в 2017 году пресекли нелегальный вывод за рубеж более 50 млрд рублей под видом исполнения судебных решений. Об этом сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов на семинаре — совещании председателей региональных советов судей. В минувшем году стало известно о новой схеме вывода — зарубежные истцы подают иски в суд о наличии якобы задолженности по контракту, ответчик не спорит, суд удовлетворяет иск и перевести средства поручают судебным приставам. Как сообщил Виктор Момотов, в минувшем году Совет судей РФ и региональные Советы судей активно включились в работу межведомственных рабочих групп по противодействию незаконным финансовым операциям. «На заседании межведомственной рабочей группы 29 марта 2017 года было отмечено учащение случаев использования механизма исполнения судебных решений для незаконных финансовых операций в целях легализации денежных средств и обхода валютного, налогового и финансового законодательства», — отметил Виктор Момотов. В июле 2017 года президиум Совета судей РФ принял постановление, а в региональные Советы судей было направлено письмо о пресечении таких случаев. "Это принесло свои результаты. По оценке Росфинмониторинга , в 2017 году благодаря надлежащему реагированию судейского сообщества на признаки нарушений законодательств удалось предотвратить противоправный вывод из РФ и легализации денежных сумм в размере свыше 50 млрд рублей", — сообщил глава Совета судей РФ.