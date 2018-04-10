Ещё
Российские судьи пресекли в 2017 году нелегальный вывод за рубеж более 50 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские судьи пресекли в 2017 году нелегальный вывод за рубеж более 50 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Российские судьи в 2017 году пресекли нелегальный вывод за рубеж более 50 млрд рублей под видом исполнения судебных решений. Об этом сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов на семинаре — совещании председателей региональных советов судей.
В минувшем году стало известно о новой схеме вывода — зарубежные истцы подают иски в суд о наличии якобы задолженности по контракту, ответчик не спорит, суд удовлетворяет иск и перевести средства поручают судебным приставам.
Как сообщил Виктор Момотов, в минувшем году Совет судей РФ и региональные Советы судей активно включились в работу межведомственных рабочих групп по противодействию незаконным финансовым операциям. «На заседании межведомственной рабочей группы 29 марта 2017 года было отмечено учащение случаев использования механизма исполнения судебных решений для незаконных финансовых операций в целях легализации денежных средств и обхода валютного, налогового и финансового законодательства», — отметил Виктор Момотов. В июле 2017 года президиум Совета судей РФ принял постановление, а в региональные Советы судей было направлено письмо о пресечении таких случаев.
"Это принесло свои результаты. По оценке Росфинмониторинга, в 2017 году благодаря надлежащему реагированию судейского сообщества на признаки нарушений законодательств удалось предотвратить противоправный вывод из РФ и легализации денежных сумм в размере свыше 50 млрд рублей", — сообщил глава Совета судей РФ.
ТАСС: последние новости
Генсек ООН заявил, что климатические изменения грозят привести к росту глобальных проблем Полиция начала проверку после избиения пожилого мужчины в Соборной мечети Петербурга Депутаты не ожидают конфликтов после избрания Тулеева спикером Совета народных депутатов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков223
МиГ-31 превратили в крылатую ракету72
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148101
Познер ответил на вопрос о совете Путину31
Рубль продолжил резкое падение360
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
01:09
Взлет НЛО из Зоны 51 попал на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение