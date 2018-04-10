Сотрудники полиции УВД по ЗАО провели беседу на правовую тематику с подростками

Начальник правового отделения УВД по ЗАО подполковник внутренней службы Анастасия Гаврилова, которая является и председателем женского совета УВД по ЗАО, организовала мероприятие по правовому информированию подростков в ЦССВ «Берег надежды».

На встрече присутствовали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Ново-Переделкино, которые рассказали об административно-уголовной ответственности за преступления, совершаемые несовершеннолетними, а также о том, какие опасности подстерегают детей при самовольном уходе из детского учреждения.

Юрисконсульт правового отдела УВД по ЗАО старший лейтенант внутренней службы Майя Присяжная привела ребятам примеры разных видов мошенничества. Особенно интересовал подростков вопрос о том, какзащититься от квартирного мошенничества, ведь по выходу из центра ребята получают собственное жилье.

В завершение мероприятия все собрались на чаепитие, где ребята продолжали задавать волнующие их вопросы, а также делиться своими надеждами и планами на будущее. Директор центра Надежда Хрыкина поблагодарила сотрудников полиции УВД по ЗАО за интересную и познавательную беседу, проведенную с ребятами.