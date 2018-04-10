Талые воды затопили село Тимофеевка в Самарской области

Пользователи социальных сетей сообщили о весеннем паводке в селе Тимофеевка, что находится близ Тольятти . Соответствующая информация появилась в паблике «Происшествия Тольятти» в социальной сети «ВКонтакте». Местные жители сообщают, что вода с полей стекает к краю насыпи, которая была сооружена в прошлом году.

«Поздним вечером дамбу прорвало районе дома № 77, по улице Пограничной. По словам жителей, на Земляничной улице несколько потоков сливаются в один, так как поток бурлит, есть волны. От МЧС информация пока не поступала», — говорится в сообщении.

Жители села предполагают, что крайние улицы ждет эвакуация. В сообщении уточняется, что накануне по Тимофеевке проезжал отечественный внедорожник и оповещал о возможном подтоплении.