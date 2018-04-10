Ещё
Талые воды затопили село Тимофеевка в Самарской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Талые воды затопили село Тимофеевка в Самарской области 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пользователи социальных сетей сообщили о весеннем паводке в селе Тимофеевка, что находится близ Тольятти. Соответствующая информация появилась в паблике «Происшествия Тольятти» в социальной сети «ВКонтакте». Местные жители сообщают, что вода с полей стекает к краю насыпи, которая была сооружена в прошлом году.
«Поздним вечером дамбу прорвало районе дома № 77, по улице Пограничной. По словам жителей, на Земляничной улице несколько потоков сливаются в один, так как поток бурлит, есть волны. От МЧС информация пока не поступала», — говорится в сообщении.
Жители села предполагают, что крайние улицы ждет эвакуация. В сообщении уточняется, что накануне по Тимофеевке проезжал отечественный внедорожник и оповещал о возможном подтоплении.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В петербургской мечети избили пенсионера «Избрание Тулеева спикером заксобрания – избыточный шаг» Глава Минсельхоза заявил о выделении аграриям 114 миллиардов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков215
МиГ-31 превратили в крылатую ракету74
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148103
Познер ответил на вопрос о совете Путину31
Рубль продолжил резкое падение359
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
01:09
Взлет НЛО из Зоны 51 попал на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение