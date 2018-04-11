Под Тольятти в с. Тимофеевка восстановлен вал, защищающий от талых вод

Во вторник, 10 апреля, в с. Тимофеевка Ставропольского района проводились работы по восстановлению насыпи, возведенной для защиты от талых вод, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, в результате притока талых вод с полей подтопило 100 приусадебных участков.

По данным чрезвычайной службы, погибших и пострадавших нет. Причиной быстрого притока воды явилось частичное размытие (3,5 метра) песчано-глиняной насыпи.

К исходу сегодняшнего дня (11 апреля) прогнозируется полное освобождение приусадебных участков от талых вод.