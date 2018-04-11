Ещё
Под Тольятти в с. Тимофеевка восстановлен вал, защищающий от талых вод
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Тольятти в с. Тимофеевка восстановлен вал, защищающий от талых вод 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Во вторник, 10 апреля, в с. Тимофеевка Ставропольского района проводились работы по восстановлению насыпи, возведенной для защиты от талых вод, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, в результате притока талых вод с полей подтопило 100 приусадебных участков.
По данным чрезвычайной службы, погибших и пострадавших нет. Причиной быстрого притока воды явилось частичное размытие (3,5 метра) песчано-глиняной насыпи.
Так же в ГУ МЧС России по Самарской области сообщают, что насыпь была восстановлена, поступление воды остановлено. Наблюдается положительная динамика, количество подтопленных участков снизилось до 70.
К исходу сегодняшнего дня (11 апреля) прогнозируется полное освобождение приусадебных участков от талых вод.
Тем временем по данным очевидцев, поздно вечером 10 апреля вода подтопила улицы с. Нижнее Санчелеево, что так же у Тольятти в Ставропольском районе. Как писала уже в 0:18 уже 11 апреля в соцсетях пользователь Анжела М, буквально за час затопило всю деревню. Вода уже высоко поднялась и продолжает прибывать.
Волга Ньюс: последние новости
По всей Самарской области 11 апреля включат сирены Дмитрий Азаров назвал основные направления развития регионального АПК Дмитрий Азаров: В борьбе с коррупцией не должно быть компанейщины
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления968
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей172
Небо над Сирией опустело441
Британия отказалась бомбить Сирию101
Вслед за техникой подорожает одежда142
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:26
Город засыпало мертвыми гусями
Происшествия Общество
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение