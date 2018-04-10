Должника можно обанкротить за неоплаченные судебные расходы

Верховный Суд РФ представил обзор своих дел по различным видам споров.

В частности, сформулированы следующие выводы.

Законодательство о банкротстве:

наличие у лица требования о возмещении судебных расходов предоставляет ему право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом; по общему правилу продажа находящегося и не находящегося в залоге имущества должника единым лотом допустима только с согласия залоговых кредиторов.

Процессуальные вопросы:

при недостаточной ясности или неполноте заключения эксперта по результатам проведения экспертизы, назначенной судом первой инстанции, дополнительная экспертиза может быть назначена судом апелляционной инстанции; суд, рассматривающий заявление должника об отсрочке исполнения решения суда, в каждом конкретном случае должен принимать во внимание все обстоятельства, препятствующие исполнению должником решения в установленный срок.

Административная ответственность:

неразмещение хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность посредством организации торговой сети, в Интернете информации об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров и о существенных условиях такого договора не образует состава правонарушения по ч. 1 ст. 14.41 КоАП РФ; изменение наименования юрлица в связи с приведением его в соответствие с нормами гл. 4 ГК РФ не требует внесения изменений в паспорт сделки и поэтому не влечет ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ.

Земельное законодательство:

если при отчуждении помещений в здании невозможен выдел земельного участка, расположенного под ними, участок поступает в общую долевую собственность продавца и покупателя. Право собственности на долю в праве на него возникает у покупателя помещений в силу закона с момента госрегистрации перехода к нему права собственности на помещения в здании; граждане или юрлица, являющиеся арендаторами земельного участка, находящегося в публичной собственности, имеют право на заключение нового договора аренды такого земельного участка в указанных п. 3 ст. 396 ЗК РФ случаях только при наличии в совокупности условий, содержащихся в п. 4 данной статьи.

Законодательство о защите конкуренции:

под неопределенным кругом потребителей для целей применения ч. 1 ст. 10 Закона «О защите конкуренции» следует понимать множественность числа потребителей, чьи права и законные интересы могут быть затронуты действиями лица, занимающего доминирующее положение на рынке.

Законодательство о налогах и сборах:

лицо, приобретавшее товары (работы, услуги) по операциям, освобожденным от налогообложения, но получившее от контрагента счет-фактуру с выделением суммы НДС, не лишено права принять к вычету предъявленную сумму налога.

Споры вследствие причинения вреда:

муниципальное образование не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности по обязательствам созданного им неказенного предприятия, за исключением случаев банкротства такого предприятия, вызванного действиями муниципального образования как собственника имущества.

Споры в сфере жилищных отношений:

признание брака недействительным не является безусловным основанием для прекращения возникшего у добросовестного супруга как члена семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма права пользования этим жилым помещением и признания его не приобретшим это право; гражданам, переселяемым из аварийного жилья, гарантируется предоставление благоустроенных жилых помещений, равнозначных по общей площади ранее занимаемым ими жилым помещениям.

Защита права собственности и других вещных прав:

общее собрание автовладельцев многоквартирного дома не относится к органам, полномочным принимать решения об ограничении прав собственников помещений на пользование придомовой территорией в целях размещения на ней принадлежащих им автомобилей.

«ОБЗОР судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2018)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018)

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»