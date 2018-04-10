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Госдума приняла закон о льготных страховых взносах для производителей мультфильмов
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Госдума приняла закон о льготных страховых взносах для производителей мультфильмов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон об установлении льготного тарифа страховых взносов для российских организаций, занимающихся производством анимационного кино. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания Госдумы.
Документ был внесен в нижнюю палату парламента правительством РФ. Согласно тексту закона на 2018-2023 гг. будет установлен льготный тариф страховых взносов в размере 14% для российских организаций, осуществляющих производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции.
По мнению авторов закона, он направлен на создание условий для развития российской анимационной отрасли и повышение ее конкурентоспособности.
Отмечается, что действующие тарифы страховых взносов значительно увеличивают себестоимость анимационной аудиовизуальной продукции, что приводит к нерентабельности производства национальных анимационных фильмов и существенно снижает инвестиционный потенциал отрасли.
Предполагается, что вступление закона в силу позволит организациям индустрии анимационного кино снизить себестоимость анимационной аудиовизуальной продукции, а также привлечь высококвалифицированных специалистов из смежных областей, в частности — из отрасли информационных технологий.
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