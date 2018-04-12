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Госдума обеспечила льготы производителям мультфильмов
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Госдума обеспечила льготы производителям мультфильмов 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания в третьем, окончательном, чтении приняли внесенный правительством закон об установлении льготного тарифа страхового взноса в Пенсионный фонд для производителей мультфильмов, сообщает агентство «Москва».
Льготный тариф страхового взноса будет установлен на 2018-2023 годы в размере 8% для российских организаций, осуществляющих производство и последующую реализацию аудиовизуальной анимационной продукции.
Авторы законы ожидают, что это позволит снизить стоимость производства мультфильмов и привлекать для их создания высококвалифицированных специалистов.
Ранее компании ВГТРК сообщила о запуске первого в России аниме-телеканала.
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