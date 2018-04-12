Госдума обеспечила льготы производителям мультфильмов

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания в третьем, окончательном, чтении приняли внесенный правительством закон об установлении льготного тарифа страхового взноса в Пенсионный фонд для производителей мультфильмов, сообщает агентство «Москва»

Льготный тариф страхового взноса будет установлен на 2018-2023 годы в размере 8% для российских организаций, осуществляющих производство и последующую реализацию аудиовизуальной анимационной продукции.

Авторы законы ожидают, что это позволит снизить стоимость производства мультфильмов и привлекать для их создания высококвалифицированных специалистов.