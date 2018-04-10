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С обочин дорог Ленобласти убрали 500 кубометров мусора
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С обочин дорог Ленобласти убрали 500 кубометров мусора 

Ivyborg.ru 28 минут назад
Фото: ДорИнфо
В рамках акции «Чистый километр» дорожные службы ликвидировали на обочинах дорог Ленинградской области незаконные свалки бытового мусора. За март вывезено почти 500 кубометров отходов.
Как рассказали ivbg.ru в пресс-службе областного правительства, основной акцент при уборках был сделан на те трассы, где идет интенсивное движение транспорта в сторону садоводческих массивов и коттеджных поселков. Больше всего мусора вывезли из полос отвода дорог в Гатчинском, Ломоносовском и Тосненском районах.
Отмечается, что часть свалок была выявлена и ликвидирована благодаря сообщениям граждан на портале «Народная экспертиза» и обращениям в диспетчерскую службу ГКУ «Ленавтодор».
В комитете по дорожному хозяйству региона заявили, что акция «Чистый километр» будет проводиться еженедельно.
Ранее в областном правительстве рассказали, что в 47 регионе идет ликвидация свалок. По итогам 2017 года в лидерах по очищенности районов оказались Волховский, Подпорожский, Лодейнопольский, Киришский районы и Сосновоборский городской округ.
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