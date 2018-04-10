Карельский медведь появился в Росстандарте

Затраты местных товаропроизводителей на сертификацию планируется частично компенсировать из бюджета республики.

Федеральное агентство по техрегулированию и метрологии 9 апреля зарегистрировало систему добровольной сертификации «Сделано в Карелии ». По информации республиканского правительства, любой местный товаропроизводитель может обратиться в «Корпорацию развития» и получить знак соответствия по итогам лабораторных исследований на предмет соответствия стандартам.

— Выстраиваем эффективную систему обеспечения качественными продуктами и товарами жителей республики и сбыта конкурентоспособной продукции карельских предприятий. Так что, нашего Мишку будут узнавать не только в магазинах Карелии, но и в торговых точках других регионов России

— написал на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Артур Парфенчиков

Отмечается, что затраты карельских товаропроизводителей на сертификацию частично (до 50 тысяч рублей) планируется компенсировать из бюджета республики. В среднем затраты на сертификацию одного пищевого продукта составят 10-15 тысяч рублей.