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Карельский медведь появился в Росстандарте
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Карельский медведь появился в Росстандарте 

Карельские вести 1 час назад
Затраты местных товаропроизводителей на сертификацию планируется частично компенсировать из бюджета республики.
Федеральное агентство по техрегулированию и метрологии 9 апреля зарегистрировало систему добровольной сертификации «Сделано в Карелии». По информации республиканского правительства, любой местный товаропроизводитель может обратиться в «Корпорацию развития» и получить знак соответствия по итогам лабораторных исследований на предмет соответствия стандартам.
— Выстраиваем эффективную систему обеспечения качественными продуктами и товарами жителей республики и сбыта конкурентоспособной продукции карельских предприятий. Так что, нашего Мишку будут узнавать не только в магазинах Карелии, но и в торговых точках других регионов России!
— написал на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Артур Парфенчиков.
Отмечается, что затраты карельских товаропроизводителей на сертификацию частично (до 50 тысяч рублей) планируется компенсировать из бюджета республики. В среднем затраты на сертификацию одного пищевого продукта составят 10-15 тысяч рублей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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