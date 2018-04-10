В Минтруде рассказали, сколько денег потрачено на выплаты родившим первого ребёнка

Семьям, родившим первенца, с начала года было выплачено 427 миллионов рублей по закону, принятому в рамках демографического пакета президента Владимира Путина . Такие данные привёл первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко

«На конец марта за назначением выплаты обратилось 31 603 человека, это 24 процента от общей численности тех, кто родил или усыновил первого ребёнка. К настоящему времени назначено и осуществляется 23 847 выплат. В общей сложности на эти цели потрачено 427 миллионов рублей», — отметил Алексей Вовченко на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.

В апреле, по словам представителя Минтруда, динамика обращений за выплатой увеличится.

Что касается ежемесячных выплат на второго ребёнка за счёт средств материнского капитала, то за ней уже обратились около 3,5 тысячи человек. В то же время Алексей Вовченко отметил, что в данном случае динамика обращения за выплатой не столь высока.

«Большинство семей по-прежнему пускают средства материнского капитала на приобретение жилья. Однако мы отмечаем, что стало расти количество обращений на использование средств материнского капитала на образовательные услуги. В течение этого года поступило около пяти тысяч подобных обращений. Думаю, что темпы будут наращиваться», — отметил он.

Размер ежемесячных выплат соответствует величине прожиточного минимума в том регионе, где назначено пособие. Самые большие выплаты назначают на Чукотке (22 222 рубля), самые маленькие — в Белгородской области (8247 рублей).

«Закон выполняется, жалоб от населения на задержки выплат мы не наблюдаем», — подчеркнул Алексей Вовченко.