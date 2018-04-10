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Закон о совершенствовании деятельности туристских информцентров поддержали в Совете Федерации
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Закон о совершенствовании деятельности туристских информцентров поддержали в Совете Федерации 

Агентство «Москва» 1 час назад
Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал верхней палате парламента принять закон, который разработан депутатами Мособлдумы, совершенствующий деятельность туристских информационных центров. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комитета.
«Закон хороший, спасибо нашим коллегам из Мособлдумы за внимательность и проведенную работу», — сказал председатель комитета Валерий Рязанский.
Законопроектом предлагается уточнить понятие «туристский информационный центр», установив, что таковым является «организация, осуществляющая деятельность по информированию физических и юридических лиц о туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии, а также продвижению туристских продуктов на внутреннем и мировом туристских рынках».
Авторы инициативы уточняют, что предлагаемое изменение необходимо для создания условий, при которых туристские информационные центры станут более эффективным инструментом по продвижению туристских продуктов на внутреннем и мировом рынках. Кроме того, в законопроекте нет положений, которые могут способствовать созданию условий для проявления коррупции.
Ранее закон был принят Госдумой 29 марта 2018 г.
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