Закон о совершенствовании деятельности туристских информцентров поддержали в Совете Федерации

Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал верхней палате парламента принять закон, который разработан депутатами Мособлдумы, совершенствующий деятельность туристских информационных центров. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комитета.

«Закон хороший, спасибо нашим коллегам из Мособлдумы за внимательность и проведенную работу», — сказал председатель комитета Валерий Рязанский

Законопроектом предлагается уточнить понятие «туристский информационный центр», установив, что таковым является «организация, осуществляющая деятельность по информированию физических и юридических лиц о туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии, а также продвижению туристских продуктов на внутреннем и мировом туристских рынках».

Авторы инициативы уточняют, что предлагаемое изменение необходимо для создания условий, при которых туристские информационные центры станут более эффективным инструментом по продвижению туристских продуктов на внутреннем и мировом рынках. Кроме того, в законопроекте нет положений, которые могут способствовать созданию условий для проявления коррупции.