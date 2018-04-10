Тиньков назвал «Почта-банк» конкурентом «Тинькофф-банка» 

«Почта-банк» является одним из основных конкурентов «Тинькофф-банка», заявил на пленарной сессии Биржевого форума председатель совета директоров «Тинькофф-банка» Олег Тиньков.
«У нас есть много банков, которые развивают IT-технологии. Это и наш банк, и «Почта-банк». Не надо смеяться. Я считаю «Почта-банк» нашим конкурентом. Он хорошо растет в последнее время», — сказал Тиньков.
9 апреля Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску «Почта-банка» к «Тинькофф-банку» по поводу использования товарного знака «Лето».