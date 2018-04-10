В Поморье приняли концепцию развития региональных авиаперевозок 

Так, в этом году крупный лесопромышленный холдинг региона взялся инвестировать средства в восстановление аэропортового комплекса в городе Вельске, расположенном в 500 километрах от областного центра.
По словам главы Вельского района Виктора Шерягина, в планах на 2018 год реконструкция посадочной полосы и увеличение ее до 1920 метров — с расчетом на самолеты малой вместимости (до 45 пассажиров). Планируется возобновить прерванные в начале 2000-х пассажирские авиарейсы в Архангельск, Котлас и Петербург, а в перспективе — и в Москву. «Открытие регулярного авиасообщения сделает Вельский и Устьянский районы более привлекательными для инвесторов, создаст условия для развития туристической инфраструктуры», — сказал глава района.
Переговоры с потенциальными перевозчиками уже ведутся. Рассматривается также возможность строительства в Вельске нового здания аэровокзала.
Кроме того, региональный минтранс разрабатывает план по восстановлению посадочной полосы в городе Каргополе с перспективой открытия постоянного авиасообщения с областной столицей.