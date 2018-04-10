В Поморье приняли концепцию развития региональных авиаперевозок

Так, в этом году крупный лесопромышленный холдинг региона взялся инвестировать средства в восстановление аэропортового комплекса в городе Вельске , расположенном в 500 километрах от областного центра.

Котлас и По словам главы Вельского района Виктора Шерягина, в планах на 2018 год реконструкция посадочной полосы и увеличение ее до 1920 метров — с расчетом на самолеты малой вместимости (до 45 пассажиров). Планируется возобновить прерванные в начале 2000-х пассажирские авиарейсы в Архангельск Петербург , а в перспективе — и в Москву . «Открытие регулярного авиасообщения сделает Вельский и Устьянский районы более привлекательными для инвесторов, создаст условия для развития туристической инфраструктуры», — сказал глава района.

Переговоры с потенциальными перевозчиками уже ведутся. Рассматривается также возможность строительства в Вельске нового здания аэровокзала.