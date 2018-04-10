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Жители ещё одного села Воронежской области из-за половодья не могут выйти из своих домов
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Жители ещё одного села Воронежской области из-за половодья не могут выйти из своих домов 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Воду, хлеб, муку и консервы им подвозят на тракторе. Большая вода добралась и до Архангельского — одного из крупных сёл Аннинского района. Там подтопило около 180 дворов. Некогда небольшая речка Токай разлилась этой весной настолько, что жителям десяти улиц теперь невозможно даже выйти из своих домов. В нескольких местах здесь организована лодочная переправа. Люди добираются вплавь до работы, больницы и в магазин. Несколько домовладений оказались вообще отрезанными паводком. Жителям даже пришлось эвакуировать домашнюю живность. Михаил Дунаев живет рядом с речкой, на случай половодья купил себе лодку. Теперь помогает селянам в переправе. По словам мужчины, уровень воды за сутки поднялся сантиметров на 20. — Если сантиметров 30 ещё прибавит вода, в данный момент под порог людям подошла уже, то процентов семьдесят вот эти все дома затоплены будут. Вот это ситуация, можно сказать, критическая, потому что вот 15-20 сантиметров — и в доме у бабушки будет вода, уже подбирается. Вчера вечером так не было, — говорит житель села Архангельское Михаил Дунаев.
— По грудь купались уже там, бывало в УЗК переходили, по грудь заливало, значит, может и выше, по глоточку будет. В УКЗ уже не пройдешь, лодка спасает, — рассказывает другой местный житель Андрей Чернышов. В выходные затопило низководный мост и подвесную пешеходную переправу, соединяющие сёла Архангельское и Никольское. Здесь добирались до учёбы местные ребята. По словам главы поселения, учебный процесс в Никольской школе приостановили из-за карантина. Так что паводок дети переждут дома.
По словам старожилов, подобное половодье здесь было лет 40 назад. На отдельных улицах люди не могут выбраться из своих домов даже за продуктами. На помощь им пришло местное хозяйство, которое выделило трактор для подвоза воды, хлеба, муки и консервов. Но больше всего селяне ждут живительной влаги. Вода в Архангельском теперь самый ходовой товар. — Ждут воду, потому что воды нет питьевой и скотину поить, ждут хлеб. Колодцы все залиты, питьевая вода нужна. Сколько было — всё продали. Ещё сказали, хлебушек. А так, в основном, запасы у всех есть, — говорит работник торговли Надежда.
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