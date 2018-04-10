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Закон об усилении контроля за эксплуатацией лифтов и эскалаторов принят Госдумой
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Закон об усилении контроля за эксплуатацией лифтов и эскалаторов принят Госдумой 

Агентство «Москва» 1 час назад
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон, который обязывает организации, осуществляющие эксплуатацию лифтов, подъемных платформ для инвалидов и пассажирских конвейеров, информировать органы государственного контроля о начале этой деятельности. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания Госдумы.
Согласно документу, лица, осуществляющие монтаж, демонтаж, эксплуатацию (обслуживание и ремонт) лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, кроме эскалаторов в метрополитенах, обязаны в течение шести месяцев после дня вступления в силу настоящего федерального закона уведомить соответствующий уполномоченный орган РФ по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов.
Отмечается, что предлагаемый механизм позволит решить вопрос контроля за организациями, эксплуатирующими опасные объекты, без существенной нагрузки на должностных лиц надзорных органов.
Закон вступит в силу 1 сентября 2018 г.
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