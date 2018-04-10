Татьяна Буланова готова стать бабушкой

Больше года назад Татьяна Буланова развелась со своим вторым супругом Владиславом Радимовым . От него она родила сына Никиту, которому недавно исполнилось 11 лет. Также у певицы есть старший сын Александр. 25-летний молодой человек работает баристой и встречается с девушкой. Недавно артистка влезла в долги и купила для него квартиру. Скоро наследник артистки там будет жить вместе со своей избранницей.

В недавнем интервью Буланова рассказала, что готова к новым отношениям, но замуж выходить больше не хочет. Детей рожать она также не планирует, хоть и мечтала о дочери. Теперь она хочет, чтобы в скором времени у нее появились внуки и считает, что ее старший сын уже вполне готов стать отцом. «Думаю, что с внуками еще пару лет можно подождать, но в принципе я готова к продолжению рода. Моему сыну 25 лет, наверное, уже пора», — пояснила певица.

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