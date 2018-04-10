Сотрудники библиотеки иностранной литературы проведут обзорную экскурсию

Сотрудники Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Рудомино 21 апреля проведут обзорную экскурсию «Путешествие по библиотеке».

Она пройдет в рамках фестиваля «Библионочь».

Во время экскурсии желающие смогут побывать на инсталляциях, выставках и в культурных центрах учреждениях. Кроме того, посетителей ждет знакомство с редкими книгами, — сообщили на официальном сайте учреждения.

Мероприятие состоится с 15:00 до 17:00 по адресу: улица Николоямская, дом 1. Вход свободный. Необходимо заранее зарегистрироваться.