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Сотрудники библиотеки иностранной литературы проведут обзорную экскурсию
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Сотрудники библиотеки иностранной литературы проведут обзорную экскурсию 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Сотрудники Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Рудомино 21 апреля проведут обзорную экскурсию «Путешествие по библиотеке».
Она пройдет в рамках фестиваля «Библионочь».
Во время экскурсии желающие смогут побывать на инсталляциях, выставках и в культурных центрах учреждениях. Кроме того, посетителей ждет знакомство с редкими книгами, — сообщили на официальном сайте учреждения.
Мероприятие состоится с 15:00 до 17:00 по адресу: улица Николоямская, дом 1. Вход свободный. Необходимо заранее зарегистрироваться.
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