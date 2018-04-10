В подвалах нелегалов нет

Корреспондент «ВМ» вместе с главой управы района Марьина Роща Светланой Гордиковой по просьбе местных жителей проверил подвал одного из домов на предмет проживания там нелегалов.

В понедельник, 9 апреля, на портал «Наш город» поступила жалоба от жительницы Стрелецкой улицы Северо-Восточного округа столицы Светланы Аверьяновой. По словам заявительницы, в подвале ее дома проживают нелегальные мигранты. Выяснять, так ли это на самом деле, отправилась глава управы района Светлана Гордикова.

Как сообщила бдительная жительница дома, о возможном нарушении свидетельствуют не только неопечатанный вход в подвал, но и заложенное тряпками вентиляционное отверстие. Видимо, именно таким способом в помещении удается удержать тепло.

— Несколько раз я лично видела подозрительных людей, входящих или выходящих из подвала, — поделилась Аверьянова.

Приехав на место вместе с главой управы, обнаруживаем, что опечатка, действительно, сорвана. Но дверь накрепко заперта. Гордикова не отмечает никаких нарушений, но все равно просит открыть подвал.

— Так или иначе, мы должны проверить, таков порядок, — поясняет Гордикова, ожидая, пока рабочий отопрет дверь. — Когда мы узнаем об отсутствии белой ленты на двери, то звоним в диспетчерскую ГБУ «Жилищник». Может быть, сейчас внутри работает электрик или слесарь.

Получить ключ в подвал достаточно сложно — для этого нужно предупредить заранее. К тому же, он выдается только «под паспорт».

Но, как отмечает глава управы, по поводу этого подвала никто никого не предупреждал.

Гордикова спускается вниз и осматривает каждое из помещений. Ни людей, ни склада вещей она не находит.

— А как же заложенная тряпками вентиляция? — напоминаю я.

— На зиму мы прикрыли ее фанерой, чтобы в подвале было не так холодно, — отвечает Гордикова. — Скорее всего, тряпки — это обычный мусор. Но и его уже убрали.

В подвале мы не находим ни одного нарушения. Нет даже лопат, граблей и ломов, которые, по сути, хранить в подвальных помещениях не запрещено.

— Возможно, наша жительница просто видела наших дворников во время отдыха, — предполагает глава управы. — Иногда рабочие перекрывают дверь подвала чтобы переодеться, но не более. У нас в районе вообще никто никогда не жил в подвалах. Для всех наших рабочих ГБУ «Жилищник» выделены два общежития на Пантелеевской улице. Так что им есть, где жить.

КСТАТИ

Подвалы и чердаки жилых домов по всей Москве регулярно проверяются полицией, пожарными и жилищной инспекцией города. В основном, эти проверки внеплановые. Так что любая попытка поселиться в подвале обречена на провал.

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