Паводок-2018: спасатели готовы эвакуировать 20 тысяч новосибирцев

Искитимский, Карасукский, Кочковский, Краснозерский, Куйбышевский, Маслянинский, Тогучинский, Кыштовский, Северный, Колыванский и Новосибирский могут уйти под воду весной. В целях снижения риска ЧС, связанных с весенним паводком, по распоряжению врио губернатора Андрея Травникова утвержден перечень неотложных мероприятий, сформированы составы комиссии и рабочей группы для оценки готовности всех муниципалитетов к безаварийному пропуску воды.

Почти все районы, находящиеся в зоне риска, эту проверку прошли, но в полном объеме защищенность региона будет достигнута лишь после проведения противопаводковых мероприятий в Венгерово, Маслянино и поселке 8 Марта в Новосибирском районе. Поспособствовали меньшему риску затопления и прошлогодние мероприятия по снижению грунтовых вод, которые были выполнены в Барабинске Купино , Куйбышево и Татарске, безопасность этих территорий во время весеннего половодья обошлась области в 98 миллионов рублей. И все же с каждым годом объем подтопляемых территорий неумолимо растет, нанося ущерб тысячам людей и их имуществу.

Управление гидрометслужбы прогнозирует: весна 2018 года будет благоприятной. Паводок в Новосибирской области возможен лишь при резком потеплении и одновременным выпадением обильных осадков. Тем не менее, эту ситуацию комиссия по ЧС тоже держит на контроле.

«Я надеюсь, что такого совпадения не будет, и те меры, которые мы провели, позволят нам безопасно пройти паводковый период. Но учения не бывают лишними, мы не только еще раз напоминаем о последовательности действий, которые необходимо выполнить, но и проверяем уровень готовности каждого муниципального образования. Считаем, что сегодня система защиты населенных пунктов от паводка к весеннему периоду готова», — подчеркнул врио министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Александр Дубовицкий

После распределения зон ответственности между структурами наибольшая нагрузка легла на территориальное и федеральное управление автомобильных дорог, которые взяли под свой контроль подготовку дорожной сети и мостов к опасному периоду. Дорожники очищают трубы, заготавливают необходимый объем инертных материалов — более 80 тысяч тонн.

«Прекращения сообщения между населенными пунктами не прогнозируется. Объектов экономики, ЛЭП, линий связи, нефтепроводов, скотомогильников и свалок ТБО, попадающих в зону возможного подтопления, нет», — успокаивает жителей Александр Дубовицкий.

Министерство природных ресурсов и экологии оперативно мониторит ситуации, связанные с паводковыми проблемами. На территории районов, находящихся в зоне риска, проверили и обследовали 38 гидросооружений и признали их «ограниченно пригодными» к безопасному пропуску вод — дамбы и плотины подвергли строительству и реконструкции, распили 2,2 км льда и вывезли 1,5 млн кубометров снега.