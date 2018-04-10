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Паводок-2018: спасатели готовы эвакуировать 20 тысяч новосибирцев
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Паводок-2018: спасатели готовы эвакуировать 20 тысяч новосибирцев 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Искитимский, Карасукский, Кочковский, Краснозерский, Куйбышевский, Маслянинский, Тогучинский, Кыштовский, Северный, Колыванский и Новосибирский могут уйти под воду весной. В целях снижения риска ЧС, связанных с весенним паводком, по распоряжению врио губернатора Андрея Травникова утвержден перечень неотложных мероприятий, сформированы составы комиссии и рабочей группы для оценки готовности всех муниципалитетов к безаварийному пропуску воды.
Почти все районы, находящиеся в зоне риска, эту проверку прошли, но в полном объеме защищенность региона будет достигнута лишь после проведения противопаводковых мероприятий в Венгерово, Маслянино и поселке 8 Марта в Новосибирском районе. Поспособствовали меньшему риску затопления и прошлогодние мероприятия по снижению грунтовых вод, которые были выполнены в Барабинске, Купино, Куйбышево и Татарске, безопасность этих территорий во время весеннего половодья обошлась области в 98 миллионов рублей. И все же с каждым годом объем подтопляемых территорий неумолимо растет, нанося ущерб тысячам людей и их имуществу.
Безопасность людей и жилья в этом году обеспечивают сразу несколько структур: Главное управление МЧС по региону, областной департамент жилищно-коммунального хозяйства и министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области. У каждого своя зона ответственности, но все занимаются общим делом — безопасным прохождением весеннего паводка.
Управление гидрометслужбы прогнозирует: весна 2018 года будет благоприятной. Паводок в Новосибирской области возможен лишь при резком потеплении и одновременным выпадением обильных осадков. Тем не менее, эту ситуацию комиссия по ЧС тоже держит на контроле.
«Я надеюсь, что такого совпадения не будет, и те меры, которые мы провели, позволят нам безопасно пройти паводковый период. Но учения не бывают лишними, мы не только еще раз напоминаем о последовательности действий, которые необходимо выполнить, но и проверяем уровень готовности каждого муниципального образования. Считаем, что сегодня система защиты населенных пунктов от паводка к весеннему периоду готова», — подчеркнул врио министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Александр Дубовицкий.
После распределения зон ответственности между структурами наибольшая нагрузка легла на территориальное и федеральное управление автомобильных дорог, которые взяли под свой контроль подготовку дорожной сети и мостов к опасному периоду. Дорожники очищают трубы, заготавливают необходимый объем инертных материалов — более 80 тысяч тонн.
«Прекращения сообщения между населенными пунктами не прогнозируется. Объектов экономики, ЛЭП, линий связи, нефтепроводов, скотомогильников и свалок ТБО, попадающих в зону возможного подтопления, нет», — успокаивает жителей Александр Дубовицкий.
Министерство природных ресурсов и экологии оперативно мониторит ситуации, связанные с паводковыми проблемами. На территории районов, находящихся в зоне риска, проверили и обследовали 38 гидросооружений и признали их «ограниченно пригодными» к безопасному пропуску вод — дамбы и плотины подвергли строительству и реконструкции, распили 2,2 км льда и вывезли 1,5 млн кубометров снега.
И все же, несмотря на обширные проведенные меры, врио министра природных ресурсов и экологии считает, что Новосибирской области понадобится не менее 15 лет, чтобы окончательно решить проблему паводка. В первую очередь для этого в 2018-2019 годах планируется составить точную карту подтопляемых территорий. При последовательной системной работе всех структур регион планирует получить федеральные средства на мероприятия, связанные с отводом вод. Для них в заявке на 2019-2021 годы заложен 1 млрд 200 миллионов, из которых лишь 150 млн планируется выделить из областного бюджета, а основную финансовую помощь на противопаводковые мероприятия ожидают получить из Москвы.
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