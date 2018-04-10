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Пресс-конференция по проведению IV Ялтинского экономического форума. Видеотрансляция
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Пресс-конференция по проведению IV Ялтинского экономического форума. Видеотрансляция 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная проведению IV Ялтинского международного экономического форума, который состоится 19-21 апреля в Крыму.
О программе предстоящего форума и его международной повестке рассказывают председатель правления Фонда «Ялтинский международный экономический форум», сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров, экс-премьер-министр федеральной земли Каринтия, почетный сенатор Австрии Герхард Дорфлер, депутат Бундестага ФРГ Маркус Фронмайер и депутат Народной скупщины Сербии Боско Оврадович.
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