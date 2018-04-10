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Путина с Медведевым отсеяли на предварительном этапе
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Путина с Медведевым отсеяли на предварительном этапе 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Приамурский зоосад объявил о старте второго этапа конкурса по выбору имен для медвежат, которые родились у известной косолапой пары Маши и Балу — онлайн-голосовании. С момента начала конкурса хабаровчане успели прислать более 200 вариантов имен.
Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отбор происходил по нескольким критериям. Важно, чтобы кличка не использовалась ранее, имела общее с Дальним Востоком и, конечно, подходила мишкам. Связь имени с регионом была важна, поскольку медвежата отправятся в другие зоосады.
— Пока рано говорить о том, куда поедут родившиеся медведи, ведь еще, как минимум, до мая они пробудут в вольере с мамой-медведицей, — прокомментировал Андрей Долин.
Сотрудники зоосада подсчитали присланные варианты и оказалось, что самими распространенными стали Миша и Маша (14 предложений), Амур (13 предложений), Тайга, Таежка (8 предложений), производные от Уссури — Уссурий, Сури, Уссурия (4 предложения), Шантар, Шанти (3 предложения).
— Были очень оригинальные предложения: Пупсень и Вупсень, Юнона и Авось, и даже Путин и Медведев. Но по итогу для мальчика были отобраны следующие имена: Шантар, Гур, Ульчик, Далька, Бенди. А для девочки: Зея, Плюша, Веснушка, Сури, Шилка. Проголосовать за понравившееся имя мы приглашаем всех хабаровчан, — сказала сотрудница Приамурского зоосада имени Сысоева Алена Федосеева.
Выбрать имена для медвежат уже можно на сайте, опрос продлится до 17 апреля.
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