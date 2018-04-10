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Воронежские спасатели объявили срочное штормовое предупреждение
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Воронежские спасатели объявили срочное штормовое предупреждение 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Правда, касается оно одного населённого пункта. Воронежские спасатели со ссылкой на региональный гидрометцентр объявили штормовое предупреждение. Уже во второй половине дня вторника, 10 апреля, на реке Битюг в Боброве ожидается превышение опасной отметки уровня воды 534 см, сообщила пресс-лужба управления МЧС по региону. Спасатели попросили провести ряд превентивных мероприятий, которые помогут снизить последствия подтопления талыми водами придомовых территорий: очистите территорию около домов, огороды от бытового мусора и грязи, накопившихся за зиму; поднимите из подвалов продукты питания. Сделайте запас чистой питьевой воды; примите меры к защите от воды ценных предметов домашней обстановки, домашних животных; проверьте исправность электропроводки; подготовьте заранее документы, деньги, предметы первой необходимости, чтобы в случае эвакуации не тратить время на сборы и ничего не забыть в спешке. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам: 101 или 112, телефон доверия — 8 (473) 277-99-00. Также открыт телефон горячей линии по вопросам прохождения паводка — 8 (473) 269-81-69. Екатерина Трещикова
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