Воронежские спасатели объявили срочное штормовое предупреждение 

Правда, касается оно одного населённого пункта. Воронежские спасатели со ссылкой на региональный гидрометцентр объявили штормовое предупреждение. Уже во второй половине дня вторника, 10 апреля, на реке Битюг в Боброве ожидается превышение опасной отметки уровня воды 534 см, сообщила пресс-лужба управления МЧС по региону. Спасатели попросили провести ряд превентивных мероприятий, которые помогут снизить последствия подтопления талыми водами придомовых территорий: очистите территорию около домов, огороды от бытового мусора и грязи, накопившихся за зиму; поднимите из подвалов продукты питания. Сделайте запас чистой питьевой воды; примите меры к защите от воды ценных предметов домашней обстановки, домашних животных; проверьте исправность электропроводки; подготовьте заранее документы, деньги, предметы первой необходимости, чтобы в случае эвакуации не тратить время на сборы и ничего не забыть в спешке. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам: 101 или 112, телефон доверия — 8 (473) 277-99-00. Также открыт телефон горячей линии по вопросам прохождения паводка — 8 (473) 269-81-69. Екатерина Трещикова