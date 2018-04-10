В Самарской городской думе прошел первый «Школьный парламентский час»

Алексей Дегтев подробно рассказал об истории самоуправления в Самаре , в частности, о том, что гордума была образована в 1871 году. Было избрано 72 представителя из трех купеческих гильдий, из них избирали управу и городского голову. В сегодняшней думе работает всего 41 депутат.

Спикер подробно рассказал школьникам о реализации федерального закона № 131, который регламентирует систему местного самоуправления.

"Главная цель реформы — близость жителей к своим депутатам, — подчеркнул Дегтев. — Были созданы внутригородские администрации, чтобы вопросы обрезки деревьев и ям на дорогах не выносились на уровень города и области, а решались на месте. У районных администраций есть для этого и деньги, и полномочия".

Спикер думы отметил, что в городе много проблем, и их решение напрямую зависит от молодежи.