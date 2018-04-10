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В Самарской городской думе прошел первый «Школьный парламентский час»
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В Самарской городской думе прошел первый «Школьный парламентский час» 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Алексей Дегтев подробно рассказал об истории самоуправления в Самаре, в частности, о том, что гордума была образована в 1871 году. Было избрано 72 представителя из трех купеческих гильдий, из них избирали управу и городского голову. В сегодняшней думе работает всего 41 депутат.
Спикер подробно рассказал школьникам о реализации федерального закона № 131, который регламентирует систему местного самоуправления.
"Главная цель реформы — близость жителей к своим депутатам, — подчеркнул Дегтев. — Были созданы внутригородские администрации, чтобы вопросы обрезки деревьев и ям на дорогах не выносились на уровень города и области, а решались на месте. У районных администраций есть для этого и деньги, и полномочия".
Спикер думы отметил, что в городе много проблем, и их решение напрямую зависит от молодежи.
"У вас будет право избирать и быть избранными, участвовать в самоуправлении, — пояснил Дегтев. — При гордуме есть молодежный парламент, и в него можно быть избранным с 14 лет. Здесь вы сможете реализовать все свои планы и амбиции, а потом продолжить работу в Общественном совете думы или в Общественной палате при главе города".
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