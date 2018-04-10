Комитет СФ поддержал закон о контрольных закупках в сферах санитарно-эпидемиологического надзора

Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал верхней палате парламента принять закон о контрольных закупках в сферах санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей. Соответсвующее решение было принято в ходе заседания.

«Этим документом Роспотребнадзор наделяется правом контрольной закупки в отношении всей линейки подконтрольных нам товаров, в том числе и алкогольной», — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова

Документом предусматривается применение контрольной закупки при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей и федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Согласно закону, контрольная закупка продукции, проводимая при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и товаров (работ, услуг) при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, может быть проведена органом государственного контроля (надзора) незамедлительно с одновременным извещением органа прокуратуры

Также законом расширяется перечень оснований для проведения внеплановой проверки, дополнив его нарушением требований к маркировке товаров и предусмотрев, что на основании данного нарушения может быть проведена внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.