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Комитет СФ поддержал закон о контрольных закупках в сферах санитарно-эпидемиологического надзора
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Комитет СФ поддержал закон о контрольных закупках в сферах санитарно-эпидемиологического надзора 

Агентство «Москва» 1 час назад
Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал верхней палате парламента принять закон о контрольных закупках в сферах санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей. Соответсвующее решение было принято в ходе заседания.
«Этим документом Роспотребнадзор наделяется правом контрольной закупки в отношении всей линейки подконтрольных нам товаров, в том числе и алкогольной», — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Документом предусматривается применение контрольной закупки при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей и федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Согласно закону, контрольная закупка продукции, проводимая при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и товаров (работ, услуг) при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, может быть проведена органом государственного контроля (надзора) незамедлительно с одновременным извещением органа прокуратуры.
Также законом расширяется перечень оснований для проведения внеплановой проверки, дополнив его нарушением требований к маркировке товаров и предусмотрев, что на основании данного нарушения может быть проведена внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Закон был принят Госдумой 3 апреля 2018 г.
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