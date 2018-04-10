Спасатели, вперед: как столичные газовики учатся устранять аварии

Диспетчерская «Мосгаза» принимает в день около 100 вызовов — люди сообщают о запахе газа, и специалисты выезжают на проверку. И чтобы быть действительно готовыми к встрече с опасным «противником», все сотрудники компании практикуются на учебно-тренировочном полигоне, где побывал корреспондент РИА Недвижимость.

На старт, внимание, марш!

"Центральное диспетчерское управление АО «Мосгаз» получает ежедневно в среднем около 100 заявок от москвичей на номер «104» и специализированной городской службы «112» — люди сообщают о запахе газа, и специалисты оперативно выезжают на проверку и при необходимости локализацию и ликвидацию аварийной ситуации", — говорят в компании.

Надо сразу отметить, что большинство вызовов горожан оказываются неподтвержденными: на самом деле пахнет, например, краской, строительными смесями, ацетоном. В общем, чем угодно, только не газом.

"Но и настоящие утечки тоже случаются, например, на наружных газопроводах вследствие несанкционированных строительных работ или на внутридомовых сетях, которые работают с превышением нормативных сроков или где имеются случаи незаконной перепланировки, установки, перестановки газового оборудования жильцами. Наши специалисты оперативно устраняют неисправности по факту их обнаружения", — рассказывает заместитель начальника управления ГВСД и ГРС АО «Мосгаз» Алексей Зарубин

Получив такой звонок, диспетчеры сразу же отправляют на вызов бригаду. На место наши сотрудники прибывают в течение 40 минут, и так отрабатывается каждая заявка, — говорит Зарубин.

Тяжело в учении, легко в бою Основная масса газопроводов в Москве проходит под землей: во-первых, это безопаснее, во-вторых, более эстетично. Соответственно, все технические устройства на газопроводах, например, запорная арматура, расположены тоже под землей — в специальных камерах, или «колодцах» — чтобы у нас был к ним доступ, рассказывает Зарубин прибывшим на экскурсию по учебно-тренировочному полигону на ГРП «Головинская ГС» студентам Щелковского профессионального колледжа.

Учебно-тренировочный полигон является частью центра дополнительного профессионального образования (ЦДПО) Мосгаза. Персонал компании приступает к выполнению своих должностных обязанностей только после прохождения дополнительного образования и аттестации в ЦДПО. Оснащение данного полигона позволяет получить и совершенствовать практические навыки эксплуатации и ремонта внутридомового газового оборудования, оборудования производственных объектов систем газораспределения и газопотребления, наружных и подземных газопроводов с выполнением всего комплекса газоопасных работ.

Газовый колодец

В этот момент специалист с учениками стоят возле точной копии такого «колодца» с газопроводом и запорным устройством внутри, и люком наверху — на уличной части полигона. Сотрудники компании спускаются в такие камеры практически ежедневно: в Москве их не меньше двух с половиной тысяч. «Посещают их чаще в штатном режиме — для проведения техобслуживания, которое необходимо для безопасного функционирования газораспределительной сети. Также „колодцы“ обследуют при вызове на запах газа на улице — вместе со всеми подземными инженерными сооружениями, в том числе подвалами жилых домов в радиусе 50 метров от места, где почувствовали запах», — поясняет Зарубин.

Работа в таких камерах — в числе самых опасных в профессии, говорит он студентам. В первую очередь, из-за ограниченного пространства, кроме того, если произошла утечка, здесь скапливается газ — и в «колодец» можно спускаться исключительно в противогазе. В бригаде должно быть не меньше трех специалистов: один спускается, двое — страхуют. Здесь сотрудники оттачивают навыки.

Газорегуляторный пункт

Также на территории Москвы расположены разные типы газорегуляторных пунктов. Природный газ в Москву поступает по магистральным газопроводам с высоким давлением, поэтому на специальных станциях давление снижается до необходимого потребителю.

Оснащение данного полигона позволяет получить и совершенствовать практические навыки эксплуатации и ремонта оборудования газорегуляторных пунктов любого типа.

Запорные устройства

Здесь же представлены все виды запорных устройств на газопроводах различных диаметров и давлений и другое «улично-подземное» оборудование газовиков. При необходимости, запорные устройства мгновенно перекрывают подачу газа на нужных участках дистанционно. Вообще, сейчас система газоснабжения столицы управляется из центрального офиса «Мосгаза» — она полностью находится под постоянным наблюдением.

Для обеспечения высокого уровня надежности и безопасности, техническое обслуживание внутридомового газового оборудования проходит регулярно — газовые компании, такие как столичный «Мосгаз», проверяют жилые квартиры ежегодно, в соответствии с заранее утвержденными графиками. В целом же бдительность граждан, бесспорно, достойна похвалы. Все верно — если вы почувствовали запах газа, необходимо сразу же вызвать аварийную службу по телефону «104» или «112», немедленно закрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки, не пользоваться электроэнергией и не допускать применение открытого огня.

В здании учебного центра также расположен класс внутридомового газового оборудования. Здесь представлены, например, плиты, колонки и котлы, которые подключены к газу. В этом классе имитируются все возможные варианты аварийных ситуаций, неисправности оборудования — сотрудники тренируются решать любые проблемы.

Учебный класс с плитами

Также на учебно-тренировочном полигоне проводятся испытания новейших технологий производства ремонтных работ на наружных газопроводах, а также модернизированных газорегуляторных установок всех типов перед применением на городской газораспределительной сети.

Помимо обучения собственных сотрудников, на полигоне проводят занятия и для студентов профильных учебных заведений. Дело в том, что это уникальная база в России по своему оснащению и возможностям проведения широкого спектра обучающих мероприятий.

В связи с чем планируется создать на базе полигона филиал кафедры нефтепродуктообеспечения и газоснабжения Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина, что позволит проводить здесь студенческую практику. Помимо этого, в планах газовиков активно развивать международное сотрудничество.