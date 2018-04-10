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Более 400 млн руб. выплатили семьям в РФ за первенца по состоянию на 30 марта
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Более 400 млн руб. выплатили семьям в РФ за первенца по состоянию на 30 марта 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 400 млн руб. выплачено семьям, родившим первенца, по состоянию на 30 марта 2018 г. Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, докладывая о ходе реализации федерального закона о ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей, в части назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка.
«В январе-феврале 2018 г. родились 86 тыс. 205 первенцев в стране. По состоянию на 30 марта 2018 г. за назначением ежемесячной выплаты обратились 31 тыс. 603 человека — это 24% от общей численности рожденных первенцев. Пока еще не все обратились. Выплата уже назначена и осуществляется 23 тыс. 847 семьям. Субъектами проведены выплаты на общую сумму 427 млн руб.», — доложил А. Вовченко.
Данный закон вступил в силу 28 декабря 2017 г.
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