Более 400 млн руб. выплатили семьям в РФ за первенца по состоянию на 30 марта

Более 400 млн руб. выплачено семьям, родившим первенца, по состоянию на 30 марта 2018 г. Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко , докладывая о ходе реализации федерального закона о ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей, в части назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка.

«В январе-феврале 2018 г. родились 86 тыс. 205 первенцев в стране. По состоянию на 30 марта 2018 г. за назначением ежемесячной выплаты обратились 31 тыс. 603 человека — это 24% от общей численности рожденных первенцев. Пока еще не все обратились. Выплата уже назначена и осуществляется 23 тыс. 847 семьям. Субъектами проведены выплаты на общую сумму 427 млн руб.», — доложил А. Вовченко.

Данный закон вступил в силу 28 декабря 2017 г.