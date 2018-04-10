Вахитовский райсуд защитил прокуратуру от СОлНЦа 

Вахитовский райсуд Казани отказал в удовлетворении административного иска МАОУ СОШИ СОлНЦе к прокуратуре Вахитовского района о признании незаконными действий (бездействия) при проводимой надзорным ведомством проверке этого общеобразовательного учреждения. Директор школы СОлНЦе Павел Шмаков обвинил людей в синих мундирах во лжи и привел доказательства этого утверждения, но судья Артур Галиуллин не счел их достаточно убедительными. Ошибиться в том, где именно будет проходить судебный процесс с участием Павла Шмакова, было невозможно. Его группа поддержки из трех десятков человек, большинство из которых являются членами ВТОЦ, обступила этого колоритного мужчину в головном уборе, который не спутаешь ни с каким другим, и вместе с ним перекочевала от входа в здание Вахитовского райсуда к залу заседаний №410. Суть иска Павел Шмаков изложил перед началом процесса: — Вот, смотрите, у меня есть бумага насчет нашего учебного плана. «Сообщаю, что управление образования города Казани учебный план вашей организации не согласовывало». И подпись начальника управления Ильнара Хидиятова. А все началось с того, что 25 сентября прошлого года пришло распоряжение прокурора Татарстана о проверке, и 2 октября были выданы предписания по всем школам. В частности, по нам было написано, что, дескать, мы изучили ваш учебный план, согласованный с начальником ГУО, в нем то-то и то-то по татарскому языку. Ну, и так далее. Наказать тех-то, тех-то и тех-то. Во-первых, это было сделано без предупреждения, а о проверке, по закону о прокуратуре РФ, нас обязаны предупреждать. Во-вторых, что еще веселее, о проверке нас не только не предупреждали, ее, собственно, и не было. Они под копирку сделали предписания по всем школам, потому что очень торопились выполнить приказ из Москвы. Они не только к нам в школу не приходили, они даже наш учебный план не видели, потому что он находится у меня в сейфе. По ряду причин он не был согласован, тем более, что формально он не обязан согласовываться, поскольку ответственность за него несет директор школы. И вдруг, когда прокуратура написала откровенно липовую бумажку и от меня стали требовать немедленного увольнения учителей татарского языка, я стал спрашивать, а почему вы сами нарушаете закон? Потому что, если нарушается федеральное законодательство в Татарстане, в этом виновата, в первую очередь, прокуратура, которая должна наблюдать за его соблюдением. Кроме того, есть Рособрнадзор. А сделали виноватыми учительниц татарского языка, которых надо было немедленно уволить, хотя эти люди ни в чем не виноваты, однозначно. И вот когда мне об этом сказали, я ответил, что это неправильно. Во-первых, это надо делать летом, спокойно, разумно все обсуждая. А во-вторых, когда прокуратура нарушает закон много раз — именно на эту тему сегодня суд. В ходе судебного заседания представители истца уточнили свои требования: признать незаконной проверку, решение о проведении которой не было принято, и о ее начале руководство школы не известили. Представители ответчика парировали это обвинение, заявив, что они вправе сами выбрать способ проверки. В данном случае сотрудники прокуратуры Вахитовского района решили ограничиться изучением официального сайта МАОУ СОШИ СОлНЦе, где обнаружили расписание занятий, посчитали часы, отведенные на изучение татарского языка и литературы, и сочли, что их слишком много. Выдали соответствующее предписание, которое, впрочем, Павел Шмаков не выполнил. Единственный из директоров татарстанских школ, о чем прокурор РТ Илдус Нификов доложил с трибуны Госсовета РТ. После того выступления для большинства учителей и директоров эпопея с татарским языком закончилась, чего не скажешь о Шмакове. Его тяжба с надзорным ведомством имеет давние корни и на ниве языкового конфликта лишь обострилась. Выслушав доводы сторон, судья Артур Галиуллин вынес решение. В удовлетворении административного иска МАОУ СОШИ СОлНЦе к прокуратуре Вахитовского района о признании ее действий (выдаче предписания от 2 октября 2017 года) и бездействия (представители надзорного ведомства не предприняли никаких шагов для того, чтобы это предписание было исполнено) незаконными отказать. По словам Павла Шмакова, он твердо намерен обжаловать это решение. Евгений Аксенов.