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В Ханты-Мансийском и Октябрьском районах закрыли автозимник
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В Ханты-Мансийском и Октябрьском районах закрыли автозимник 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В связи с наступление тёплых дней, уменьшением толщины льда и появлением воды на зимних трассах, с 10 апреля все переправы на реках в Ханты-Мансийском и Октябрьском районах будут перекрыты — сообщает главное управление МЧС по ХМАО-Югре.
Помимо этого, перестанут функционировать переправы на реке Обь и протоке Чехломей на автозимнике Нижневартовск — с. Вампугол — д. Былино в Нижневартовском районе, трех переправ на реке Северная Сосьва на автозимнике с.п. Хулимсунт — с. Няксимволь — д. Усть-Манья и переправ на реках Толья и Волья на автозимнике газовая трасса — с. Саранпауль в Березовском районе.
Перед зимником будут установлены информационные знаки, уведомляющие о запрете передвижения транспорта. Чтобы ограничить доступ автомобилей к переправе, на подъездах к ним будут проделаны траншеи и обвалы. До конца недели в округе планируется закрыть все ледовые переправы межмуниципального значения.
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