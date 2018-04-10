В Ханты-Мансийском и Октябрьском районах закрыли автозимник

В связи с наступление тёплых дней, уменьшением толщины льда и появлением воды на зимних трассах, с 10 апреля все переправы на реках в Ханты-Мансийском и Октябрьском районах будут перекрыты — сообщает главное управление МЧС по ХМАО-Югре.

Помимо этого, перестанут функционировать переправы на реке Обь и протоке Чехломей на автозимнике Нижневартовск — с. Вампугол — д. Былино в Нижневартовском районе, трех переправ на реке Северная Сосьва на автозимнике с.п. Хулимсунт — с. Няксимволь — д. Усть-Манья и переправ на реках Толья и Волья на автозимнике газовая трасса — с. Саранпауль в Березовском районе.

Перед зимником будут установлены информационные знаки, уведомляющие о запрете передвижения транспорта. Чтобы ограничить доступ автомобилей к переправе, на подъездах к ним будут проделаны траншеи и обвалы. До конца недели в округе планируется закрыть все ледовые переправы межмуниципального значения.