Омская область намерена выйти на экспорт по зерну и животноводству 

Во вторник, 10 апреля, Александр Бурков примет участие в заседании итоговой Коллегии Министерства сельского хозяйства России. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, глава Омской области в своем выступлении сообщит о результатах работы федеральной программы на территории Прииртышья, а также какая помощь необходима сегодня аграриям.
В частности на сегодняшний день в Омской области готовятся к весенне-полевым работам. В преддверии главной сельскохозяйственной кампании во всех муниципальных районах проходят районные совещания с участием руководителей сельскохозяйственных организаций, глав крестьянско-фермерских хозяйств, агрономов, ученых, баз снабжения, федеральных структур, на которых проводится анализ прошлого сезона, обозначаются новые задачи по дальнейшей перспективе развития сельского хозяйства. Особое внимание будет в нынешнем году будет уделено заготовке качественных кормов с высокой обменной энергией.
Отмечается, что перед регионом стоит задача выйти на экспортную стратегию как по зерну, так и по продукции животноводства. Неисключено, что эти и другие вопросы глава омской области обсудит в ходе рабочей встречи с главой Минсельхоза России Александром Ткачёвым.
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