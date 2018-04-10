Омская область намерена выйти на экспорт по зерну и животноводству

В частности на сегодняшний день в Омской области готовятся к весенне-полевым работам. В преддверии главной сельскохозяйственной кампании во всех муниципальных районах проходят районные совещания с участием руководителей сельскохозяйственных организаций, глав крестьянско-фермерских хозяйств, агрономов, ученых, баз снабжения, федеральных структур, на которых проводится анализ прошлого сезона, обозначаются новые задачи по дальнейшей перспективе развития сельского хозяйства. Особое внимание будет в нынешнем году будет уделено заготовке качественных кормов с высокой обменной энергией.

Отмечается, что перед регионом стоит задача выйти на экспортную стратегию как по зерну, так и по продукции животноводства. Неисключено, что эти и другие вопросы глава омской области обсудит в ходе рабочей встречи с главой Минсельхоза России Александром Ткачёвым

Фото: pixabay.com.