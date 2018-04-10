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Польша и ЕС провели переговоры по вопросу судебной реформы
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Польша и ЕС провели переговоры по вопросу судебной реформы 

ИА Синьхуа 1 час назад
Варшава, 10 апреля /Синьхуа/ — Первый вице-президент Комиссии Европейского союза Франц Тиммерманс в понедельник заявил в Варшаве, что после выдвижения Еврокомиссией предложения о запуске седьмой статьи Лиссабонского договора, польское правительство продемонстрировало активное стремление к диалогу. В связи с изменением отношения польского правительства изменилась и атмосфера двусторонних отношений.
Ф. Тиммерманс на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем отметил, что Комиссия ЕС постоянно следит и анализирует действия Сейма Польши в области судебной реформы, и надеется, что польское правительство продолжит принимать активные действия и отстаивать судебную независимость страны. Еврокомиссия намерена сотрудничать с польским правительством в поисках варианта урегулирования существующих вопросов.
Я. Чапутович подтвердил, что Польша и Еврокомиссия активно стремятся достичь компромисса во избежание запуска седьмой статьи Лиссабонского договора, а также чтобы перенаправить силы на совместное выполнение других задач и противодействие вызовам ЕС.
Ф. Тиммерманс также провел переговоры по ряду польских законопроектов в сфере судебной реформы с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и высокопоставленными представителями судебных органов. —0—
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