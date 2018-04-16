РФ и Индия обсудят на ПМЭФ расширение сотрудничества

Москва, 16 апреля — «Вести. Экономика». Делегация Индии в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) намерена обсудить региональное сотрудничество с Россией, а также работу в инновационных стартапах, заявил торговый представитель России в Индии Ярослав Тарасюк.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. В рамках форума состоится диалог «Россия и Индия». «Индия уже в течение многих лет участвует в этом форуме. Бизнес-диалог стал традицией и ожидаемым мероприятием. Индийскую делегацию обычно возглавляет министр торговли и промышленности Индии», — отметил Тарасюк в интервью РИА «Новости». В этом году появились две новые темы, которые привлекут особое внимание на форуме. «Во-первых, это прямое сотрудничество между регионами наших стран. Подготовительная работа идет полным ходом, российские и индийские регионы подтверждают свое участие», — пояснил торгпред. «Вторая тема — сотрудничество в сфере инновационных стартапов, сегодня очень востребована. Напомню, что недавно в рамках визита министра экономического развития России Максима Орешкина в Индию прошел форум инновационных компаний, ядром которого стала делегация „Руссофта“, которая привезла в Индию предложения о сотрудничестве в области создания „умных городов“, безопасности в финансовой сфере и безопасности промышленных объектов. К тому же, есть проект „Российско-Индийский мост для инноваций“, который пока находится на начальной стадии, но мы уже видим интерес с обеих сторон и желание в нем участвовать», — заключил Тарасюк.