На ПМЭФ-2018 состоится бизнес-диалог России и Индии

Руководители ведущих российских и индийских компаний встретятся на Петербургском международном экономическом форуме. Диалог призван расширить промышленное и техническое взаимодействие двух стран. Также участники обсудят перспективы межрегионального сотрудничества и совместных инвестиционных проектов.

Встречу было решено организовать после визита в Индию министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина , которая состоялась в марте этого года. По словам советника Президента России Антона Кобякова, в настоящее время между Россией и Индией успешно реализуется экономическое сотрудничество в областях энергетики, металлургии, автомобиле— и авиастроения, трансфера высоких технологий, а также развития инфраструктурных объектов.

"Товарооборот между государствами составил около 10 миллиардов долларов в 2017 году, что на 21,5 процентов выше, чем годом ранее. Очевидно, что потенциал торгово-экономических отношений не исчерпан, в связи с чем лидерами России и Индии поставлена задача к 2025 году увеличить взаимную торговлю в три раза до 30 миллиардов долларов". — сказал Антон Кобяков