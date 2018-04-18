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На ПМЭФ-2018 состоится бизнес-диалог России и Индии
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На ПМЭФ-2018 состоится бизнес-диалог России и Индии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Руководители ведущих российских и индийских компаний встретятся на Петербургском международном экономическом форуме. Диалог призван расширить промышленное и техническое взаимодействие двух стран. Также участники обсудят перспективы межрегионального сотрудничества и совместных инвестиционных проектов.
Встречу было решено организовать после визита в Индию министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина, которая состоялась в марте этого года. По словам советника Президента России Антона Кобякова, в настоящее время между Россией и Индией успешно реализуется экономическое сотрудничество в областях энергетики, металлургии, автомобиле— и авиастроения, трансфера высоких технологий, а также развития инфраструктурных объектов.
"Товарооборот между государствами составил около 10 миллиардов долларов в 2017 году, что на 21,5 процентов выше, чем годом ранее. Очевидно, что потенциал торгово-экономических отношений не исчерпан, в связи с чем лидерами России и Индии поставлена задача к 2025 году увеличить взаимную торговлю в три раза до 30 миллиардов долларов". — сказал Антон Кобяков.
В прошлом году Индия приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме в качестве страны-гостя. Делегацию тогда возглавил Премьер-министр страны Нарендра Моди. На форуме Россия и Индия подписали генеральное соглашение о сооружении третьей очереди индийской атомной электростанции «Куданкулам».
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