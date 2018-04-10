Юрлицо не обязательно ликвидируется, если год бездействует

ИФНС исключила потребительский кооператив из ЕГРЮЛ по причине того, что он в течение последних 12 месяцев не подавал отчетность и не проводил операции по банковскому счету. С точки зрения п. 1 ст. 21.1 Закона о госрегистрации юрлиц такая фирма признается фактически прекратившей деятельность и подлежит исключению из реестра.

Кооператив оспорил это в суде.

Он указал, что действительно на протяжении последнего года не осуществлял операции по счету, так как не имел банковских счетов и не сдавал отчетность в инспекцию.

Однако на самом деле деятельности он не прекратил. Это подтверждается тем, что в последующие годы он заключил несколько хозяйственных договоров и по решению суда в рамках исполнения одного из них с него была взыскана задолженность.

Суд удовлетворил иск, указав, что наличие двух вышеназванных условий из Закона о госрегистрации юрлиц не является безусловным основанием для принятия решения об исключении юрлица из реестра. Они должны оцениваться в совокупности, с учетом особенностей правового положения организации и фактических обстоятельств.

В данном случае, например, следует учитывать то, что юрлицо является потребительским кооперативом. Следовательно, его исключение из ЕГРЮЛ не соответствует цели закона, поскольку нарушает права не только самого потребительского кооператива, но и граждан, которые являются его членами.

К тому же необходимо учитывать правовую позицию Конституционного Суда РФ , изложенную в Постановлении от 06.12.2011 № 26-П, согласно которой критерии признания юрлица недействующим, в полной мере применимые в отношении коммерческих организаций, не могут с достаточной степенью вероятности свидетельствовать о фактическом прекращении своей деятельности некоммерческой организацией.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 28.03.2018 № Ф05-2873/2018

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