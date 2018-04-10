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Почаинский овраг возвращается в пользование нижегородцев
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Почаинский овраг возвращается в пользование нижегородцев 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Администрация Нижнего Новгорода начинает оформлять перевод территории Почаинского оврага в распоряжение города. Об этом заявил мэр Владимир Панов на встрече с предпринимателями 9 апреля.
По его словам, городская администрация обратилась в суд за прекращением права собственности ООО «Международная строительная компания» на четыре земельных участка в районе оврага. В 2009 году они были отданы под строительство элитного жилого комплекса. С тех пор там построен один дом. Застройщик остался должен городу 38 млн рублей.
«Компания изначально вызывала опасение своей кредитоспособностью. При расторжении договора с ней у нас на руках был исполнительный лист», — рассказал Панов.
Он уточнил, что оформление в собственность является «длинной процедурой». После этого предстоит изменение зонирования участка.
«В результате Почаинскому оврагу будут возвращен статус территории общего пользования», — заключил градоначальник.
Ранее сообщалось, что нижегородская администрация уведомила «Международную строительную компанию» о прекращении договора о развитии застроенной территории.
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