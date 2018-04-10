Ещё
Археолог: некоторые камни Стоунхенджа заняли свое место еще до прихода людей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Археолог: некоторые камни Стоунхенджа заняли свое место еще до прихода людей 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Журналист, археолог и популяризатор археологии Майк Питтс (Mike Pitts), участник нескольких раскопок Стоунхенджа, заявил: часть мегалитов могла находиться на месте будущего комплекса задолго до начала строительства. По мнению Питтса, Пяточный камень и мегалит, известный как «16-й камень» (stone 16), не перемещали на большие расстояния. Особенности их расположения могли стать причиной строительства кромлеха именно вокруг этих мегалитов. О выводах Питтса рассказывает портал ScienceAlert.
Пяточный камень (Heelstone) связывают с астрономическим значением Стоунхенджа. В день летнего солнцестояния на этот каменный блок падают первые солнечные лучи. Оба мегалита выполнены из сарсена (песчаника) — одного из двух минералов, которые использовали при постройке каменного круга. Согласно общепринятой версии, строители Стоунхенджа перенесли сарсеновые мегалиты сооружения из Мальборо-Даунс (Marlborough Downs) в районе Эйвбери. Это место находится в 32 километрах от Стоунхенджа.
Однако Питтс считает, что Пяточный и «16-й» камни изначально могли быть частью равнины. По словам исследователя, на них нет явных следов обработки, как на других мегалитах Стоунхенджа. Также внимание исследователя привлекли две крупные ямы у подножья камней. Углубление под Пяточным камнем — шесть метров в диаметре, высота мегалита — 4,7 метра. По мнению Питтса, яма не была «выемкой» для установки камня, для этого ее размер слишком велик. Вероятнее, что каменный блок изначально находился в грунте, а яма позволила «поднять» его над поверхностью. Связь расположения камня с летним солнцестоянием могла привлечь внимание людей и сделать Пяточный камень основой будущего мегалитического комплекса. Похожая яма есть и на некотором удалении от «16-го камня».
Схема расположения камней / © The Times
Исследователь считает, что эти каменные блоки — остатки более крупных отложений песчаника, сформировавшихся в Третичном периоде. Затем чередование похолоданий и потеплений в регионе разрушило большие массивы песчаника, разбив их на отдельные фрагменты. Более ранние исследования показывают, что на равнине в районе Стоунхенджа действительно находят небольшие блоки песчаника, по размерам они значительно меньше мегалитов.
Ранее исследователи выяснили, кто мог истребить строителей Стоунхенджа.
Naked-Science.ru: последние новости
Ученые доказали, что легендарный «солнечный камень» викингов действительно работает За редкими видами животных наблюдают при помощи методов астрономии NASA выпустит роботизированных пчел для исследования Марса
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля141
Набиуллина прокомментировала падение рубля310
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста64
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД122
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков401
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение