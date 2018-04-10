Археолог: некоторые камни Стоунхенджа заняли свое место еще до прихода людей

Журналист, археолог и популяризатор археологии Майк Питтс (Mike Pitts), участник нескольких раскопок Стоунхенджа, заявил: часть мегалитов могла находиться на месте будущего комплекса задолго до начала строительства. По мнению Питтса, Пяточный камень и мегалит, известный как «16-й камень» (stone 16), не перемещали на большие расстояния. Особенности их расположения могли стать причиной строительства кромлеха именно вокруг этих мегалитов. О выводах Питтса рассказывает портал ScienceAlert.

Пяточный камень (Heelstone) связывают с астрономическим значением Стоунхенджа. В день летнего солнцестояния на этот каменный блок падают первые солнечные лучи. Оба мегалита выполнены из сарсена (песчаника) — одного из двух минералов, которые использовали при постройке каменного круга. Согласно общепринятой версии, строители Стоунхенджа перенесли сарсеновые мегалиты сооружения из Мальборо-Даунс (Marlborough Downs) в районе Эйвбери. Это место находится в 32 километрах от Стоунхенджа.

Однако Питтс считает, что Пяточный и «16-й» камни изначально могли быть частью равнины. По словам исследователя, на них нет явных следов обработки, как на других мегалитах Стоунхенджа. Также внимание исследователя привлекли две крупные ямы у подножья камней. Углубление под Пяточным камнем — шесть метров в диаметре, высота мегалита — 4,7 метра. По мнению Питтса, яма не была «выемкой» для установки камня, для этого ее размер слишком велик. Вероятнее, что каменный блок изначально находился в грунте, а яма позволила «поднять» его над поверхностью. Связь расположения камня с летним солнцестоянием могла привлечь внимание людей и сделать Пяточный камень основой будущего мегалитического комплекса. Похожая яма есть и на некотором удалении от «16-го камня».

Исследователь считает, что эти каменные блоки — остатки более крупных отложений песчаника, сформировавшихся в Третичном периоде. Затем чередование похолоданий и потеплений в регионе разрушило большие массивы песчаника, разбив их на отдельные фрагменты. Более ранние исследования показывают, что на равнине в районе Стоунхенджа действительно находят небольшие блоки песчаника, по размерам они значительно меньше мегалитов.

Ранее исследователи выяснили, кто мог истребить строителей Стоунхенджа.