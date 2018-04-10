Человек с черным пальцем объяснился с полицией

«Сегодня закончились поиски Павла М., пропавшего 17 марта 2018 года. Мужчина был найден и задержан сотрудниками полиции. С него взяты объяснения, после чего он был отпущен», — рассказал 10 апреля руководитель добровольного поисково-спасательного отряда «Маяк» Павел Злобин

Как сообщали ранее волонтеры, Павел М. 1956 года рождения ушел из дома на улице Бориса Богаткова и бесследно исчез. Говорилось, что рост пропавшего —

180 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные, стрижка короткая, глаза голубые. В день исчезновения был одет в черную кожаную куртку, черные брюки, черно-белую вязаную шапку, обут в черные туфли.

Из особых примет назывался почерневший указательный палец на левой руке. Подчеркивалось, что мужчина нуждается в медицинской помощи.