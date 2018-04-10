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Набиуллина не видит рисков для экономики РФ в текущих условиях
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Набиуллина не видит рисков для экономики РФ в текущих условиях 

Говорит Москва 1 час назад
По словам главы регулятора, «у Центробанка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски для финансовой стабильности».
«На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости применять какие-то системные меры», — сказала она.
США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний. Под ограничительные меры попали 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний.
Санкции спровоцировали обвал бумаг ряда корпораций и падение рубля на торгах Московской биржи. Так, курс евро превысил 78 рублей впервые с апреля 2016 года, доллара — 63 рубля впервые с декабря 2016 года.
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