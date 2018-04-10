Набиуллина не видит рисков для экономики РФ в текущих условиях

По словам главы регулятора, «у Центробанка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски для финансовой стабильности». «На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости применять какие-то системные меры», — сказала она. США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний. Под ограничительные меры попали 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний. Санкции спровоцировали обвал бумаг ряда корпораций и падение рубля на торгах Московской биржи . Так, курс евро превысил 78 рублей впервые с апреля 2016 года, доллара — 63 рубля впервые с декабря 2016 года.