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Школьницы из Теплого Стана соревновались в веселом конкурсе
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Школьницы из Теплого Стана соревновались в веселом конкурсе 

Управа района Теплый Стан 2 часа назад
Фото: Управа района Теплый Стан
4 апреля состоялся межрайонный конкурс самых веселых и находчивых «КВН-2018» среди команд школ районов Теплый Стан и Коньково.
Школу № 1532 представляла команда девушек «True crew».
Девчонки впервые участвовали в подобных состязаниях, им пришлось сразиться с очень сильными соперниками. Победить не получилось, но девушки приобрели опыт, а это дорого стоит. Это только начало. Дальше — лучше и веселее! К следующим соревнованием наши веселые и находчивые КВНщицы станут еще веселее и еще находчивее! Смеется тот, кто смеется последним!
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