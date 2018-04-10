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Цветной субботник: уфимцев зовут вычистить родной город
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Цветной субботник: уфимцев зовут вычистить родной город 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Уже в эти выходные, 14 апреля, в Уфе стартует экологический проект, посвященный Году семьи и Году волонтера, «Разноцветные субботники». Главная идея — напомнить горожанам, что чистота зависит от каждого и любому по силам внести свой вклад в поддержание в городе чистоты и экологического благополучия.
Кстати, все вырученные средства за сортировку отходов и переработку сырья будут направлены на реабилитацию больных детей.
График проведения «Разноцветных субботников» в районах столицы:
14 апреля в 11:00 Октябрьский район, сбор: улица Бикбая, 39. Площадка: набережная реки Уфы;
21 апреля в 11:00 Демский район, сбор: улица Центральная, 50б. Площадка: лесопарковая зона «Баланово» (ул. Гатчинская, 1);
28 апреля в 11:00 Советский район, сбор: мангальная зона. Площадка: парк Лесоводов;
5 мая в 11:00 Орджоникидзевский район, сбор: на спуске к спорткомплексу «Биатлон». Площадка: биатлон;
12 мая в 11:00 Калининский район, сбор: улица Мушникова, 13. Площадка: озеро Теплое;
19 мая в 11:00 Кировский район, сбор: улица Авроры, 14–16. Площадка: Зеленая роща;
26 мая в 11:00 Ленинский район, сбор: остановка «Школа-интернат № 5». Площадка: сквер «Волна».
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