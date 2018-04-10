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Власти Китая побудили граждан установить уязвимое Android-приложение
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Власти Китая побудили граждан установить уязвимое Android-приложение 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
В прошлом году власти Китая побудили граждан установить приложение JingWang, предназначенное для сканирования определенных файлов. Все бы ничего, однако это приложение передает данные без использования какого-либо шифрования.
В основном приложение установили жители Синьцзян-Уйгурского автономного района — региона на северо-западе Китая, который населен преимущественно мусульманами. Правительство фактически заставило жителей этого региона скачать проблемное Android-приложение.
Теперь же эксперты, внимательно изучив работу этого приложения, ужаснулись тому, насколько плохо оно защищает передачу данных. Специалисты говорят, что JingWang представляет собой часть политики Китая, подразумевающей наблюдение за гражданами, а также ограничение их свободы.
«Основываясь на результатах проведенного экспертами аудита, мы можем заявить, что приложение JingWang крайне небезопасно, разработано без учета защиты личной информации пользователей», — заявил Адам Линн, директор по исследованиям Фонда открытых технологий (OTF).
Сообщается, что для принудительной загрузки приложения гражданами власти разослали сообщение через WeChat, содержащее QR-код, с помощью которого можно было загрузить JingWang.
Судя по всему, это еще один шаг в ущемлении прав и свобод мусульманской части населения Китая. Ранее The New York Times сообщала, что население Синьцзян-Уйгурского автономного района подвергается различным методам наблюдения. К ним относятся рентгеновское сканирование в супермаркетах и банках, отслеживание распознавания лиц и связывание всех видов информации с идентификационным номером.
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