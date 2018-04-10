Власти Китая побудили граждан установить уязвимое Android-приложение

В прошлом году власти Китая побудили граждан установить приложение JingWang, предназначенное для сканирования определенных файлов. Все бы ничего, однако это приложение передает данные без использования какого-либо шифрования.

В основном приложение установили жители Синьцзян-Уйгурского автономного района — региона на северо-западе Китая, который населен преимущественно мусульманами. Правительство фактически заставило жителей этого региона скачать проблемное Android-приложение.

Теперь же эксперты, внимательно изучив работу этого приложения, ужаснулись тому, насколько плохо оно защищает передачу данных. Специалисты говорят, что JingWang представляет собой часть политики Китая, подразумевающей наблюдение за гражданами, а также ограничение их свободы.

«Основываясь на результатах проведенного экспертами аудита, мы можем заявить, что приложение JingWang крайне небезопасно, разработано без учета защиты личной информации пользователей», — заявил Адам Линн, директор по исследованиям Фонда открытых технологий (OTF).

Сообщается, что для принудительной загрузки приложения гражданами власти разослали сообщение через WeChat, содержащее QR-код, с помощью которого можно было загрузить JingWang.